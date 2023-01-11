ВС России уничтожили в ЛНР расчеты 120-миллиметровых польских минометов
Российские военные при контрбатарейной борьбе в Луганской народной республике подавили расчеты ВСУ, применявшие польские 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщает РИА Новости.
СМИ: В ходе спецоперации начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Отмечается, что бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва, находящегося в зоне ответственности Западного военного округа, указывает телеканал «360».
Как рассказал военнослужащий с позывным «Слон», противник ударил по российским позициям бесшумной миной польского производства. После солдаты Вооруженных сил РФ определили направление стрельбы, вычислили расстояние до миномета и передали координаты противника артиллеристам.
Артиллерия поразила цели из гаубицы калибра 152 миллиметра, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- В Госдуме оценили возможности увеличения мобилизационного резерва России
- МИД Казахстана заявил о непричастности к установке «юрты несокрушимости» на Украине
- ВС России уничтожили в ЛНР расчеты 120-миллиметровых польских минометов
- СМИ назвали возможные сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии
- Володин: Продажа энергетиков детям разрешена в 28 регионах России
- СМИ: Турция негласно начала поставки Украине кассетных боеприпасов
- Названы победители премии «Золотой глобус-2023»
- США начнут обучать ВСУ использованию комплексов Patriot на следующей неделе
- СМИ: В ходе спецоперации начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
- Shaman выступил перед участниками СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru