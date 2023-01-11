ВС России уничтожили в ЛНР расчеты 120-миллиметровых польских минометов

Российские военные при контрбатарейной борьбе в Луганской народной республике подавили расчеты ВСУ, применявшие польские 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва, находящегося в зоне ответственности Западного военного округа, указывает телеканал «360».

Как рассказал военнослужащий с позывным «Слон», противник ударил по российским позициям бесшумной миной польского производства. После солдаты Вооруженных сил РФ определили направление стрельбы, вычислили расстояние до миномета и передали координаты противника артиллеристам.

Артиллерия поразила цели из гаубицы калибра 152 миллиметра, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФЛНР
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