СМИ: В ходе спецоперации начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Армейская авиация начала использовать в рамках специальной военной операции на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М», - указал собеседник агентства.
Так, Ка-52М наносят удары по бронетехнике, объектам, скоплениям живой силы противника высокоточными ракетами «Изделие 305». Ранее снаряды использовались на вертолетах Ми-28НМ, отмечает Газета.ру.
По словам источника, с применением новых ракет Ка-52М наряду с Ми-28НМ становятся важнейшим ударным средством переднего края, пишет «Свободная пресса». Вертолеты могут поражать командные пункты, склады горюче-смазочных материалов, ангары с техникой и «прочие важные объекты».
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