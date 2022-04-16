ВС России уничтожили цеха военного производства в Киеве и ремонтного – в Николаеве
Производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве разрушены ударами Вооруженные силы России, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге ведомства.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — отметил он.
Также уничтожены 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники, склады и базы хранения вооружения.
Российская оперативно-тактическая авиация разбомбила 67 районов сосредоточения личного состава и военной техники Украины, отметил Конашенков.
Всего за ночь ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 811 объектам ВСУ.
Отмечается, что с начала спецоперации уничтожено 133 самолета и 2 246 единиц бронетехники ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что ВСУ за время проведения специальной военной операции России потеряли около 2,5 - 3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными.
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