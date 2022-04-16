Зеленский: За время спецоперации погибли около трех тысяч украинских военных

«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тыс. [военнослужащих] <...>. У нас 10 тыс. раненых, сложно сказать сколько из них выживут», — рассказал глава государства.

Министерство обороны РФ в конце марта сообщило, что с начала спецоперации были убиты более 14 тысяч украинских силовиков, около 16 тысяч были ранены.

