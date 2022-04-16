Зеленский: За время спецоперации погибли около трех тысяч украинских военных

Украинские Вооруженные силы за время проведения специальной военной операции России потеряли около 2,5 - 3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

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«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тыс. [военнослужащих] <...>. У нас 10 тыс. раненых, сложно сказать сколько из них выживут», — рассказал глава государства.

Министерство обороны РФ в конце марта сообщило, что с начала спецоперации были убиты более 14 тысяч украинских силовиков, около 16 тысяч были ранены.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПогибшиеВСУУкраинаВладимир Зеленский
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