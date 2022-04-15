В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе по Каховской ГЭС
В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе по Каховской гидроэлектростанции с украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным российского военного ведомства, ракеты были сбиты российскими военными. Отмечается, что удар по станции мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и затопить населенные пункты в Херсонской области.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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