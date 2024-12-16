ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot

Войска России поразили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, сообщает Минобороны РФ.

Норвегия приобретет комплекс Patriot для Украины

Также уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65. Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Ранее Украина признала потерю комплекса Patriot в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры