ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot
16 декабря 202400:19
Войска России поразили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, сообщает Минобороны РФ.
Также уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65. Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Ранее Украина признала потерю комплекса Patriot в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru