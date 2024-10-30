Норвегия приобретет комплекс Patriot для Украины

По словам главы норвежского правительства Йонаса Гар Стере, приоритетной задачей для Осло является защита неба над Украиной. Политик добавил, что очень рад возможности в очередной раз помочь Украине.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина больше не считает Польшу одним из основных партнеров в противостоянии с Россией, поскольку Варшава не в состоянии поддерживать уровень помощи Киеву на прежнем уровне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

