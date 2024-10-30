Норвегия приобретет комплекс Patriot для Украины

Норвегия потратит 1,4 млрд крон (порядка 12,3 млрд рублей) на приобретение комплекса ПВО Patriot для Украины. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на правительство Норвегии.

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По словам главы норвежского правительства Йонаса Гар Стере, приоритетной задачей для Осло является защита неба над Украиной. Политик добавил, что очень рад возможности в очередной раз помочь Украине.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина больше не считает Польшу одним из основных партнеров в противостоянии с Россией, поскольку Варшава не в состоянии поддерживать уровень помощи Киеву на прежнем уровне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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