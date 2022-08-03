ВС России уничтожили базу с польским вооружением во Львовской области

Российская армия уничтожила во Львовской области базу хранения поступившего из Польши оружия для украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как отметил представитель военного ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли удар по базе высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования.

На объекте хранились вооружение и боеприпасы иностранного производства, «поступившие киевскому режиму из Польши».

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет для американских РСЗО HIMARS, 5 противокорабельных комплексов Harpoon и 33 гаубиц M777.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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