Шойгу: Российские войска уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили образцы западного оружия, в том числе шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon», — приводит РИА Новости слова главы Минобороны.
Кроме того, за две недели российские военные лишили противника 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».
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