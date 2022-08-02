В ГУР Украины рассказали о «совместных операциях» с Польшей

Как рассказал представитель ГУР в интервью изданию Telegraph, сотрудничество Киева и Варшавы находится на очень высоком уровне.

«Практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях», — подчеркнул Скибицкий.

Кроме того, он добавил, что значительную помощь Украине оказывают также США и Великобритания, отмечает телеканал «360». В сфере военной разведки эти страны предоставляют Киеву «практически все, от информации до оборудования», пишет Газета.ру.

