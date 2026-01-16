ВС России освободили Жовтневое в Запорожской области

Армия России освободила село Жовтневое в Запорожской области, передает Минобороны.

Как отметило ведомство, группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, пишет RT.

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Жовтневое», - заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Закотное в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости
