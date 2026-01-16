ВС России освободили Жовтневое в Запорожской области
16 января 202612:53
Армия России освободила село Жовтневое в Запорожской области, передает Минобороны.
Как отметило ведомство, группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, пишет RT.
«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Жовтневое», - заявили в Минобороны.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Закотное в Донецкой Народной Республике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Жовтневое в Запорожской области
- Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проекты о контроле за здоровьем мигрантов
- HR-эксперт предупредила, что работодатели могут злоупотреблять правом отправлять к психиатру
- Армия России освободила Закотное в ДНР
- «Новая квази-империя»: Чем Северная Европа ударит по Трампу за Гренландию
- ОАЭ выделили $1,46 млрд на гуманитарные программы, в том числе в Африке
- Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля
- «Нужны вменяемые учителя»: Бессараб объяснила, кого работодатель может направить к психиатру
- Азербайджан начал поставки газа в Австрию и ФРГ
- Апогей холода: Какими будут крещенские морозы в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru