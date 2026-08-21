ВС России освободили Зеленое в ДНР
21 августа 202612:38
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Зеленое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
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