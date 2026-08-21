ВС России освободили Зеленое в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Зеленое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

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Контроль над территорией установила группировка войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Зеленое», - указали в Минобороны.

Ранее российская армия взяла под контроль Николайполье и Матяшево в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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