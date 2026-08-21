Онищенко: Новые правила диспансеризации помогут продлить жизнь

Ранее Минздрав издал приказ об обновлении порядка ведения карты учета диспансеризации с 1 сентября. В нее обяжут вносить в том числе сведения о липидном профиле. Для его оценки будут определять концентрации холестерина липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности , а также объем триглицеридов.

Как отметил Онищенко, включенные в карту исследования очень дорогостоящие и очень высокотехнологичные.

«Они будут работать на профилактику, на эффективное лечение главной группы заболеваний, которые определяют и продолжительность жизни, и смертность - это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому это делать надо», - подчеркнул академик в беседе с РИА Новости.

Он призвал граждан воспользоваться новыми возможностями и пройти диспансеризацию с учетом изменений.

