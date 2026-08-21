По его словам, на следующей неделе действительно ожидается похолодание, а также большое количество дождей.

«Следующая рабочая неделя начнется с температуры воздуха +21 градус максимум в дневные часы. Во вторник мы ждем небольшие, но продолжительные дожди по всей Московской области. Среда будет тоже с дождями, как и пятница. Большая часть рабочей недели ожидается достаточно дождливой. Понедельник по области прогреется от +17 до +22 градусов. Во вторник будет +16…+18 максимум. В среду, может быть, на градус повыше, как и в четверг. В конце рабочей недели похолодает до +13...+15 градусов», — отметил Ильин.

Также синопник дал небольшой прогноз и на следующие выходные, а также раскрыл, когда ждать бабье лето.

«В субботу, скорее всего, обойдется без осадков. В воскресенье будем ждать дождь. Что касается температуры воздуха, то будет кратковременное повышение температуры. Пока бабьего лета не ждем. Если оно случится, то это вторая декада, ближе к середине сентября после похолоданий. Хотя по классике бабе лето стоит ловить уже с конца августа до третьей декады октября», — подытожил он.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Чите из-за подтоплений домов и участков после проливных дождей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

