Пока без бабьего лета: Москвичей предупредили о дождливой неделе
В выходные потеплеет до +25 градусов, а вот со следующей недели температура воздуха будет держаться в диапазоне +13…+18, сказал НСН Александр Ильин.
В выходные москвичей ждет преимущественно сухая погода с температурой воздуха до +25 градусов, а вот следующая неделя обещает быть довольно дождливой. Об этом НСН рассказал синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Погода налаживается. После ночных дождей сегодня днем уже будет без осадков и потеплеет до +21…+23. В субботу обойдётся без осадков и ночью, и большую часть дня. Вероятность дождей появится только ближе к вечеру, и то сначала в западных и юго-западных районах, а уже после небольшой кратковременный дождь зацепит Москву. Воздух по области в субботу прогреется до + 20…+23 градусов, местами до +25. В воскресенье под утро местами может пройти кратковременный дождь. Днем, скорее всего, распогодится, и большую часть дня погода продержится без дождей. Воздух прогреется до +23…+25 градусов», — раскрыл собеседник НСН.
По его словам, на следующей неделе действительно ожидается похолодание, а также большое количество дождей.
«Следующая рабочая неделя начнется с температуры воздуха +21 градус максимум в дневные часы. Во вторник мы ждем небольшие, но продолжительные дожди по всей Московской области. Среда будет тоже с дождями, как и пятница. Большая часть рабочей недели ожидается достаточно дождливой. Понедельник по области прогреется от +17 до +22 градусов. Во вторник будет +16…+18 максимум. В среду, может быть, на градус повыше, как и в четверг. В конце рабочей недели похолодает до +13...+15 градусов», — отметил Ильин.
Также синопник дал небольшой прогноз и на следующие выходные, а также раскрыл, когда ждать бабье лето.
«В субботу, скорее всего, обойдется без осадков. В воскресенье будем ждать дождь. Что касается температуры воздуха, то будет кратковременное повышение температуры. Пока бабьего лета не ждем. Если оно случится, то это вторая декада, ближе к середине сентября после похолоданий. Хотя по классике бабе лето стоит ловить уже с конца августа до третьей декады октября», — подытожил он.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Чите из-за подтоплений домов и участков после проливных дождей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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