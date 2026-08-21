СМИ заявили о бурном росте экономики Северной Кореи
Экономика КНДР демонстрирует «бурный рост». Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, аналитики отмечают заметный подъем в Северной Корее и особенно ее столице Пхеньяне. Так, строятся новые жилые кварталы, растет число объектов культуры и отдыха, освещенных улиц, автомобилей, пишет RT.
Ранее западные СМИ назвали ситуацию в КНДР «самой удивительной историей экономического успеха». По их данным, Пхеньян ведет активную торговлю, наращивает возможности по обходу санкций, реализует крупные строительные проекты, увеличивает вместимость нефтехранилищ. Кроме того, СМИ отмечают, что северокорейская правящая элита стала «богаче, чем когда-либо».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Семин предрек «Локомотиву» проблемы после продажи Батракова
- В ООН заявили о стремительном росте эпидемии Эболы в ДРК
- Ляп или пиар? Промоутеры поспорили о скандальном концерте Димы Билана
- Придумал еще Шекспир: Чем вампирские «Сумерки» зацепили зрителей на десятки лет
- В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко
- Им не рады? Какие сложности вызывает у киноактеров работа в театре
- Агрегатор – не панацея: Россиян призвали перепроверять данные о наличии бензина
- Песков: Санкции против «Маши и Медведя» показывают «уродство киевского режима»
- Вопреки «игнору»: Зачем VK подает в суд на Apple за удаленные приложения
- Экономист призвал россиян не паниковать из-за повышения цен на гречку