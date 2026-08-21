СМИ заявили о бурном росте экономики Северной Кореи

По данным издания, аналитики отмечают заметный подъем в Северной Корее и особенно ее столице Пхеньяне. Так, строятся новые жилые кварталы, растет число объектов культуры и отдыха, освещенных улиц, автомобилей, пишет RT.

Ранее западные СМИ назвали ситуацию в КНДР «самой удивительной историей экономического успеха». По их данным, Пхеньян ведет активную торговлю, наращивает возможности по обходу санкций, реализует крупные строительные проекты, увеличивает вместимость нефтехранилищ. Кроме того, СМИ отмечают, что северокорейская правящая элита стала «богаче, чем когда-либо».

