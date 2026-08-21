К 17 августа 2026 года стоимость гречки составила 85,6 руб. за килограмм — это на 11,2 % дороже, чем год ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что это происходит после двухлетнего снижения цен. Холод отметил, что новая тенденция неслучайна.

«После очередного непонятного всплеска, когда народ скупал гречку как сумасшедший, сотнями килограммов, к ней было приковано внимание всех контролирующих органов. Рынок не любит, когда его прессуют. Есть инфляции издержек, закупочные, оптовые и розничные цены нужно было повышать. Однако гречка стояла в цене. Она стала очень низкомаржинальным продуктом на уровне производства. Поскольку гречка входит в перечень социально-значимых продуктов питания с минимальной наценкой в 5-10%, торговля тоже не слишком заинтересована в таком товаре. Когда-то это должно было прекратиться», - объяснил он.

По словам собеседника НСН, резкий рост цен на гречку возможен лишь в случае нетипичного ажиотажа.

«Если все будет спокойно, то предпосылок для подорожания, отличного от обычного инфляционного хода нет. Рыночные фонды позволяют удерживать баланс между спросом и предложением. Но если будет какой-то сумасшедший бум на гречку, то тут предела подорожанию нет. Дорожает и черный хлеб, но никто особого внимания на это не обращает. Людей больше волнует подорожание колбасы и сала. По пшеничным продуктам ничего дорожать не будет, с сахаром тоже все нормально», - сказал Холод.

Ранее председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев сообщил НСН, что на фоне дефицита топлива, с которым столкнулись фермеры, цены на картофель могут вырасти на 30%.

