Приложения Ozon вернули в Google Play

Отмечается, что снова доступны приложения Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, программы для продавцов и партнеров, пишет RT.

«"Ozon Селект" и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе», — подчеркнули в компании.

Ранее сервисы Ozon пропали из Google Play, после удаления компания подала апелляцию. До этого на фоне новых санкций Евросоюза из магазина исчезло приложение «Озон банка».