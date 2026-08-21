Приложения Ozon вернули в Google Play

Большинство приложений российской компании Ozon вернули в магазин Google Play после подачи апелляции. Об этом говорится в сообщении организации.

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Отмечается, что снова доступны приложения Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, программы для продавцов и партнеров, пишет RT.

«"Ozon Селект" и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе», — подчеркнули в компании.

Ранее сервисы Ozon пропали из Google Play, после удаления компания подала апелляцию. До этого на фоне новых санкций Евросоюза из магазина исчезло приложение «Озон банка».

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
ТЕГИ:Мобильное Приложениекомпания

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