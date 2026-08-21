Приложения Ozon вернули в Google Play
Большинство приложений российской компании Ozon вернули в магазин Google Play после подачи апелляции. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что снова доступны приложения Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, программы для продавцов и партнеров, пишет RT.
«"Ozon Селект" и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе», — подчеркнули в компании.
Ранее сервисы Ozon пропали из Google Play, после удаления компания подала апелляцию. До этого на фоне новых санкций Евросоюза из магазина исчезло приложение «Озон банка».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко: Новые правила диспансеризации помогут продлить жизнь
- В Госдуме оценили безопасность рассрочки при покупке квартиры
- Пока без бабьего лета: Москвичей предупредили о дождливой неделе
- Приложения Ozon вернули в Google Play
- Падение на 20%: В каких случаях выгодно брать ипотеку
- Драпеко назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «крайней степенью идиотизма»
- Всплеск прошел: Россиян призвали не ждать снижения цен на жилье
- Борьба за место: Куда жаловаться на «бронь» парковки соседом
- В Госдуме призвали решить проблему обманутых дольщиков в сегменте ИЖС
- Белоруссия закроет посольство в Финляндии