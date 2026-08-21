Кабмин получил «золотую акцию» в аэропорту «Шереметьево»

Правительство России получило «золотую акцию» в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в распоряжении кабмина.

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«Использовать специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом "Международный аэропорт Шереметьево"», - отмечается в документе.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об исключении авиагавани из перечня стратегических предприятий и ограничении продажи акций аэропорта иностранцам. Также документ поручает кабмину использовать право на «золотую акцию».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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