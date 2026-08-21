Умер второй басист Queen Барри Митчелл
Басист рок-группы Queen Барри Митчелл, сотрудничавший с коллективом в начале 1970-х годов, ушел из жизни. Об этом написал в соцсетях глава архива компании Queen Productions Грэг Брукс.
«Басист раннего этапа... истории Queen Барри Митчелл скончался», - указал Брукс.
Барри Митчелл играл в Queen в 1970-1971 годах и был вторым басистом легендарной группы. Музыкант написал басовые партии для ряда хитов, в том числе Son аnd Daughter, и ушел из коллектива, устав от музыкального бизнеса. Позднее Митчелл играл в группе Crushed Butler.
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