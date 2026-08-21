Серьезной конфронтации между Израилем и Турцией развиться не должно, так как у Турции пока даже мало ракет, которые могли бы достать до противника. Об этом НСН рассказал эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

Израиль нанес восемь ударов по взлетно-посадочной полосе и складам на сирийской базе Абу-ад-Духур в 70 км от турецкой границы, сообщили сирийские государственные СМИ. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила удар опасениями, что там могут разместиться турецкие военные и якобы сирийские власти таким образом нарушили сирийско-израильские договоренности о безопасности и статус-кво. Мардасов раскрыл, ждать ли еще большего обострения.

«Конфликт Израиля и Турции фактически начался после смены власти в Сирии. Турция пытается использовать Сирию как передовой плацдарм для проецирования силы в регион. Однако какой-то серьезной конфронтации не должно быть. Потому что у Турции мало средств ракетного нападения радиуса, который мог бы достать до израильской территории. Поэтому развертывание средств на территории Сирии могло бы компенсировать это и сократить территорию для сдерживания, но именно для сдерживания. ВПК Турции предпринимает меры по повышению радиуса ракет, но в лучшем случае у них появится что-то серьезное через 3-4 года», — рассказал он.

При этом Мардасов напомнил, что это также некая проверка на прочность альянса Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Напомним, что в начале августа страны подписали трехсторонний пакт о совместной обороне в Мекке, так что документ получил название «Мекканское соглашение о совместной обороне».

«Что касается Мекканского пакта, то удар Израиля — это не только удар по турецким позициям в плане сдерживания, сколько и проверка пакта в действии, поскольку стороны ведут переговоры в рамках этого треугольника об обмене развединформацией и о кибербезопасности. Поэтому с политической точки зрения действия Израиля логичны. Он хочет подорвать дееспособность альянса Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Другой вопрос, что это может стимулировать стороны более тесно взаимодействовать», — пояснил он.