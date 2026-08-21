Израильский удар по Сирии назвали проверкой альянса Турции и Саудовской Аравии
Антон Мардасов заявил НСН, что удары Израиля по сирийской базе логичны, так как он не только пытается сдержать влияние Турции, но и хочет проверить Мекканский пакт в действии.
Серьезной конфронтации между Израилем и Турцией развиться не должно, так как у Турции пока даже мало ракет, которые могли бы достать до противника. Об этом НСН рассказал эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.
Израиль нанес восемь ударов по взлетно-посадочной полосе и складам на сирийской базе Абу-ад-Духур в 70 км от турецкой границы, сообщили сирийские государственные СМИ. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила удар опасениями, что там могут разместиться турецкие военные и якобы сирийские власти таким образом нарушили сирийско-израильские договоренности о безопасности и статус-кво. Мардасов раскрыл, ждать ли еще большего обострения.
«Конфликт Израиля и Турции фактически начался после смены власти в Сирии. Турция пытается использовать Сирию как передовой плацдарм для проецирования силы в регион. Однако какой-то серьезной конфронтации не должно быть. Потому что у Турции мало средств ракетного нападения радиуса, который мог бы достать до израильской территории. Поэтому развертывание средств на территории Сирии могло бы компенсировать это и сократить территорию для сдерживания, но именно для сдерживания. ВПК Турции предпринимает меры по повышению радиуса ракет, но в лучшем случае у них появится что-то серьезное через 3-4 года», — рассказал он.
При этом Мардасов напомнил, что это также некая проверка на прочность альянса Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Напомним, что в начале августа страны подписали трехсторонний пакт о совместной обороне в Мекке, так что документ получил название «Мекканское соглашение о совместной обороне».
«Что касается Мекканского пакта, то удар Израиля — это не только удар по турецким позициям в плане сдерживания, сколько и проверка пакта в действии, поскольку стороны ведут переговоры в рамках этого треугольника об обмене развединформацией и о кибербезопасности. Поэтому с политической точки зрения действия Израиля логичны. Он хочет подорвать дееспособность альянса Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Другой вопрос, что это может стимулировать стороны более тесно взаимодействовать», — пояснил он.
При этом собеседник НСН уверен, что российским позициям из-за напряженной обстановки в регионе ничего не угрожает.
«Я думаю, что российским объектам ситуация не особо угрожает, потому что они переформатируются под логистические площадки для дальнейшего функционирования «африканского моста» и поддержки африканского корпуса. Это оптимальный шаг, поскольку все военные средства — С-300, С-400 — были выведены еще несколько лет назад. В Хмеймиме все серьезные средства ПВО были выведены еще в январе, такой мониторинг воздушной обстановки российскими военными не ведется. Израиль хорошо знает, где находятся посты, тем более сейчас это единичные объекты», — раскрыл собеседник НСН.
В заключение он отметил, что больше всего влияния на Дамаск у Турции, поскольку она сосед и предоставляла прямую поддержку и в плане радиоэлектронной борьбы оппозиции, когда она шла на Дамаск, и в плане различных экономических, логистических объектов. Другой вопрос, что монархия залива — Саудовская Аравия, Катар и Эмираты — вкладывают много реальных средств в экономику Сирии. Так что Турция не является монополистом влияния.
Ранее стало известно, что новые договоренности России и Сирии относительно военных баз опираются на принцип равноправия, в отличие от соглашений времен президента Башара Асада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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