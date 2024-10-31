ВС России освободили Ясную Поляну в ДНР

Вооруженные силы России освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль в результате действий группировки войск «Восток».

Ранее подразделения ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР: Горняк, Доброволье, Катериновка, Селидово, напоминает RT. Кроме того, армия России взяла под свой контроль Кругляковку в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФ

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