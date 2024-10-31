ВС России освободили Ясную Поляну в ДНР
31 октября 202412:20
Вооруженные силы России освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль в результате действий группировки войск «Восток».
Ранее подразделения ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР: Горняк, Доброволье, Катериновка, Селидово, напоминает RT. Кроме того, армия России взяла под свой контроль Кругляковку в Харьковской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru