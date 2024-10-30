Минобороны: ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что группировка «Запад» нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак. В результате ВСУ потеряли до 410 военнослужащих.
Также поражение нанесено противнику в районах Петропавловки и Берестового Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили город Селидово в ДНР. Населенный пункт был взят под полный контроль «в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru