ВС России освободили Воровское и Раздольное в ДНР
29 ноября 202412:45
Вооруженные силы России взяли под контроль два села в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
По данным ведомства, бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воровское. В свою очередь, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Раздольное.
Ранее армия России освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru