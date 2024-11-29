ВС России освободили Воровское и Раздольное в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль два села в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

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По данным ведомства, бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воровское. В свою очередь, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Раздольное.

Ранее армия России освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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