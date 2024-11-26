«Продвинемся до Днепра»: ВС РФ могут расколоть фронт ВСУ на две части

Российские войска потенциально могут дойти до Днепра: сейчас они активно выдавливают ВСУ на Запорожском направлении, где украинские бойцы иногда без особого сопротивления оставляют стратегические объекты. Об этом в беседе с НСН рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

Российские войска контролируют более 30% территории Курахово, включая стратегически важные объекты, такие как Кураховский элеватор, Ильинский путепровод, нефтебазу и значительные участки жилой и промышленной застройки, сообщил политолог Александр Семченко. К тому же, по данным сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, ВС РФ также вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Подберезкин отметил, что есть риск разделения фронта ВСУ на две части.