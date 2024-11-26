«Продвинемся до Днепра»: ВС РФ могут расколоть фронт ВСУ на две части
ВСУ на Запорожском направлении слабеют и сыпятся, в 9 из 10 случаев они просто вынуждены оставлять свои территории, чтобы не попасть в окружение, заявил НСН Алексей Подберезкин.
Российские войска потенциально могут дойти до Днепра: сейчас они активно выдавливают ВСУ на Запорожском направлении, где украинские бойцы иногда без особого сопротивления оставляют стратегические объекты. Об этом в беседе с НСН рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.
Российские войска контролируют более 30% территории Курахово, включая стратегически важные объекты, такие как Кураховский элеватор, Ильинский путепровод, нефтебазу и значительные участки жилой и промышленной застройки, сообщил политолог Александр Семченко. К тому же, по данным сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, ВС РФ также вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Подберезкин отметил, что есть риск разделения фронта ВСУ на две части.
«Фронт сыпется, и прежде всего на Запорожском направлении. Там появляется возможность глубоких прорывов, даже не потому, что наши войска активно действуют, но прежде всего потому, что ВСУ слабеет и они в 9 из 10 случаев просто вынуждены оставлять эти территории, чтобы не попасть в окружение. Поэтому периодически они отступают от очень важных объектов, оставляя их ВС РФ иногда даже без серьезного сопротивления. Поэтому создается очевидная угроза раскола фронта ВСУ на две части, из-за того, что за этими Великими Новоселками идет голое пространство до Днепра. И если предположить, что российские войска дойдут до Днепра, то, очевидно, что группировка ВСУ будет разделена на несколько частей, как минимум на две: южную и центральную. Это будет катастрофа, потому что логистически снабжаться и взаимодействовать они между собой уже не смогут», - рассказал он.
По словам Подберезкина, у ВСУ есть острая нехватка активного боевого состава, а у России есть все шансы дойти до Днепра.
«Идет вытеснение, иногда с очень тяжелыми боями для ВСУ. То подкрепление, которое к ним поступает на фронт, далеко не всегда подготовлено к ведению активных действий, а беспилотники не могут компенсировать недостаток подготовленных военнослужащих. На мой взгляд, идет совершенно определенная ситуация деградации ВСУ. Часть восточнее Днепра потенциально возможна для освобождения, потому что там не осталось особенных укрепрайонов. Там есть несколько укрепрайонов, которые создавались годами, скажем, Краматорск, Славянск, но не Запорожье. Поэтому мне кажется, что после того, как падут несколько центров сопротивления на юге донецкого центрального фронта, то дальше события могут развиваться очень быстро, и мы можем дойти до Днепра. Потому что основная часть ВСУ, которая была наиболее дееспособна на Запорожском фронте, была брошена в Курск. За все это время там сгинули порядка 20 бригад», - подытожил он.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка к востоку от города Курахово, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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