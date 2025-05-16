ВС России освободили Вольное Поле в ДНР
16 мая 202512:58
Армия России взяла под контроль село Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над селом.
Ранее Вооруженные силы России освободили населенные пункты Михайловка и Ульяновка в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru