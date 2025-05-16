ВС России освободили Вольное Поле в ДНР

Армия России взяла под контроль село Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

В освобожденных районах ДНР более 9 тысяч человек подали документы на паспорт РФ

Как отметили в ведомстве, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над селом.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенные пункты Михайловка и Ульяновка в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
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