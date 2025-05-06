В освобожденных районах ДНР более 9 тысяч человек подали документы на паспорт РФ
Свыше 9 тысяч жителей в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики подали документы на получение российского паспорта. Об этом рассказала замначальника пресс-службы ГУ МЧС по ДНР Татьяна Гасендич, передает РИА Новости.
По ее словам, паспортизация граждан ведется на освобожденных территориях в Кураховском, Великоновоселковском, Красноармейском, Ясиноватском муниципальных округах.
«Силами сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД... а также в ходе выездных приемов принято 9364 человека», - указала Гасендич.
По данным межведомственной рабочей группы штаба обороны ДНР, жителям освобожденных населенных пунктов помогают с переоформлением документов и получением пенсий, восстановлением линий связи и электропередачи. Также специалисты организуют выезды медиков, автомагазинов, оказывают помощь малоимущим и многодетным.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году паспортизация жителей освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей была завершена «практически в полном объеме», пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стене Виктора Цоя на Арбате вернули привычный вид
- Власти Волгограда не будут спешить с возвращением названия Сталинград
- В освобожденных районах ДНР более 9 тысяч человек подали документы на паспорт РФ
- Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска
- Минобороны получило партию роботов «Депеша»
- Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейских выделят по 1 млн рублей
- Пекин выступил против продолжения операции Израиля в Газе
- 9 мая на НАШЕм Радио прозвучат особые песни Победы
- ФСБ задержала студента в Приморье за шпионаж в пользу Украины
- Сын писателя Шаргунова погиб в ДТП в возрасте 19 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru