В освобожденных районах ДНР более 9 тысяч человек подали документы на паспорт РФ

Свыше 9 тысяч жителей в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики подали документы на получение российского паспорта. Об этом рассказала замначальника пресс-службы ГУ МЧС по ДНР Татьяна Гасендич, передает РИА Новости.

По ее словам, паспортизация граждан ведется на освобожденных территориях в Кураховском, Великоновоселковском, Красноармейском, Ясиноватском муниципальных округах.

«Силами сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД... а также в ходе выездных приемов принято 9364 человека», - указала Гасендич.

По данным межведомственной рабочей группы штаба обороны ДНР, жителям освобожденных населенных пунктов помогают с переоформлением документов и получением пенсий, восстановлением линий связи и электропередачи. Также специалисты организуют выезды медиков, автомагазинов, оказывают помощь малоимущим и многодетным.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году паспортизация жителей освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей была завершена «практически в полном объеме», пишет RT.

