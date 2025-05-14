Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР

Уточняется, что на этом направлении боевых действий отлично проявили себя бойцы группировки «Центр».

Отмечается, что, помимо Михайловки, в ДНР еще была освобождена Ульяновка. В этом населенном пункте также не осталось украинских военных, добавили в Минобороны.

Ранее ВС России освободили Миролюбовку в ДНР, напоминает НСН.

