Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Уточняется, что на этом направлении боевых действий отлично проявили себя бойцы группировки «Центр».

Отмечается, что, помимо Михайловки, в ДНР еще была освобождена Ульяновка. В этом населенном пункте также не осталось украинских военных, добавили в Минобороны.

Ранее ВС России освободили Миролюбовку в ДНР, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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