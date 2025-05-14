Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР
14 мая 202512:45
Армия России освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Уточняется, что на этом направлении боевых действий отлично проявили себя бойцы группировки «Центр».
Отмечается, что, помимо Михайловки, в ДНР еще была освобождена Ульяновка. В этом населенном пункте также не осталось украинских военных, добавили в Минобороны.
Ранее ВС России освободили Миролюбовку в ДНР, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru