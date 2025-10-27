Армия России освободила три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, силы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли территории под свой контроль.

«Подразделения... освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области», — указало Минобороны.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль Бологовку, Першотравневое и Проминь в Харьковской и Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике.

