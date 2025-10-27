Минобороны: ВС России освободили еще три населенных пункта
Армия России освободила три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, силы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли территории под свой контроль.
«Подразделения... освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области», — указало Минобороны.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль Бологовку, Першотравневое и Проминь в Харьковской и Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отказался от поста вице-президента США в будущем
- Шантаж или прогрев: Зачем мошенники взламывают аккаунты звезд
- Анонимы и крипта: Клименко назвал главных «виновников» киберпреступлений
- Театр «Модерн» покажет новую версию «Цветов для Элджернона»
- Песков ответил на вопрос о визите Дмитриева в США
- Генерал Бижев: Неуязвимый «Буревестник» доведет до истерики страны НАТО
- Розыгрыши и курсы: Как вернуть деньги, отданные взломщикам страниц блогеров
- «Всегда на трех телефонах!»: Как в МХТ отметили 90-летие Олега Табакова
- Рябков: Россия уведомила США об учениях ядерных сил
- Песков: Испытанияя «Буревестника» не могут вызвать напряжение между РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru