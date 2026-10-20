В Казахстане прекратили уголовное дело против рэпера Navai

Уголовное дело рэпера Navai (Наваи Бакирова), которого подозревали в покушении на контрабанду наркотиков, закрыли в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области республики.

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Ранее исполнителя арестовали после обнаружения наркотиков в его автомобиле на контрольно-пропускном пункте при въезде в Казахстан, напоминает RT.

«Уголовное дело... прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», - подчеркнули правоохранители.

Музыканта выдворили за пределы Казахстана.

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ФОТО: РИА Новости
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