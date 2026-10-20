В Казахстане прекратили уголовное дело против рэпера Navai

Ранее исполнителя арестовали после обнаружения наркотиков в его автомобиле на контрольно-пропускном пункте при въезде в Казахстан, напоминает RT.

«Уголовное дело... прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», - подчеркнули правоохранители.

Музыканта выдворили за пределы Казахстана.

