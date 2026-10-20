Не только «Сумерки»: В России призвали урегулировать показ голливудских фильмов
Денис Кирис заявил НСН, что правовые механизмы показа в России зарубежных фильмов есть, их нужно уточнить.
В России необходимо урегулировать правовой вопрос показа зарубежных фильмов, заявил глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН.
«Есть механизм правовой, например, переуступка прав, чтобы показывать фильмы в России. У нас эта часть нормативной базы очень расплывчатая. Эти вопросы необходимо поднимать, это должно быть урегулировано. Люди же хотят смотреть фильмы. Кинотеатры у нас работают, фильмы показывают отечественные, но люди хотят смотреть разное кино, нужно думать о зрителях всегда», - отметил он.
Культовые фильмы прошлого возвращаются на большие экраны и вновь собирают зрителей в кинотеатрах. Россияне массово идут на повторные показы «Сумерек» и «Гарри Поттера», пересматривают знакомые истории, вспоминают любимых героев и переживают эмоции, с которыми у многих связаны школьные годы и юность. Ностальгия превращается в настоящий тренд, а старые хиты начинают конкурировать с новинками кинопроката.
Особенно показательно возвращение саги «Сумерки». По данным отраслевых источников, за первые две недели повторного проката в сентябре 2026 года фильм собрал около 334 млн рублей, став самым кассовым фильмом месяца в России. По состоянию на 11 октября общие сборы первой части превысили 415 млн рублей, а число зрителей приблизилось к 767 тысячам. В сентябре картину посмотрели почти 616 тысяч человек. Это один из самых заметных успехов повторного кинопроката за последние годы.
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