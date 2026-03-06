ВС России освободили Сосновое в ДНР
6 марта 202612:29
Армия России освободила поселок Сосновое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию взяли под контроль бойцы подразделения группировки войск «Запад».
Ранее Вооруженные силы РФ освободили поселок Яровая в ДНР.
