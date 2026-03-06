ВС России освободили Сосновое в ДНР

Армия России освободила поселок Сосновое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

В Кремле рассказали о продвижении российских военных в зоне СВО

Территорию взяли под контроль бойцы подразделения группировки войск «Запад».

Ранее Вооруженные силы РФ освободили поселок Яровая в ДНР.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
