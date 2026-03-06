ВС России освободили Сосновое в ДНР

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 18-летнюю жительницу ДНР Ремонт высоковольтной линии электропитания Запорожской АЭС завершён Орбан назвал действия Киева по блокировке нефтепровода «Дружба» бандитизмом В РКН прокомментировали сообщения о том, что реклама в Telegram признается незаконной На территории 42 регионов страны ожидается высокий уровень воды в реках Лариса Гузеева станет героиней новой серии мультсериала «Простоквашино»