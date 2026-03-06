В Кремле рассказали о продвижении российских военных в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продвижении России в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Как отметил представитель Кремля, силы РФ продвигаются вперед, пишет RT.

«И динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам», - подчеркнул Песков.

Ранее президент Владимир Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск в зоне СВО.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
