В Кремле рассказали о продвижении российских военных в зоне СВО
6 марта 202611:04
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продвижении России в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Как отметил представитель Кремля, силы РФ продвигаются вперед, пишет RT.
«И динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам», - подчеркнул Песков.
Ранее президент Владимир Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск в зоне СВО.
Горячие новости
- На трассе в Калининграде произошло ДТП с девятью автомобилями
- В Кремле рассказали о продвижении российских военных в зоне СВО
- Лариса Гузеева появится в эпизоде «Простоквашино» к 8 марта
- Дали неделю? Клименко призвал рекламодателей уходить из Telegram после намека ФАС
- Румыния заявила, что не будет размещать ядерное оружие
- В Петербурге пресечена деятельность подпольного банка
- Юрист рассказал, кого не накажут за рекламу в Telegram после заявления ФАС
- Фильм про Александра Емельяненко выйдет в прокат 9 апреля
- СМИ: ЕС применит к Черногории новые условия приема в сообщество
- Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова