Кошки нуждаются во внимании человека и могут использовать различные уловки, чтобы его привлечь. Терпеть разлуку безоговорочно будут только бывшие бездомные животные, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН.

Владельцы домашних животных все чаще замечают, что их питомцы теряют интерес к жизни, и это подтверждают ветеринарные психологи, пишет «Газета.Ru». Шеляков указал, что периодам грусти подвержены даже считающиеся самостоятельными кошки.