Ветеринар рассказал, как не допустить депрессию у домашней кошки
Ритм жизни человека может не подходить домашним животным, но кошки с улицы готовы уважать его из благодарности, заявил НСН Михаил Шеляков.
Кошки нуждаются во внимании человека и могут использовать различные уловки, чтобы его привлечь. Терпеть разлуку безоговорочно будут только бывшие бездомные животные, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН.
Владельцы домашних животных все чаще замечают, что их питомцы теряют интерес к жизни, и это подтверждают ветеринарные психологи, пишет «Газета.Ru». Шеляков указал, что периодам грусти подвержены даже считающиеся самостоятельными кошки.
«Кошки не стайные животные — они гораздо легче переносят одиночество, разлуку и так далее, но это не значит, что они одиночки по жизни. Питомцы начинают обращать внимание на себя, если им не хватает общения. Ушел рано утром, пока я спала, поздно вечером пришел, что-то в миску мне кинул, а сам быстренько спать — кошка может и описать кровать, чтобы ее заметили. Такие ситуации создают депрессивные влияния на организм животного. Оно же любопытно по своей природе — ей нужно поддерживать интерес к жизни, общаться. Игрушки тут не смогут стать заменой», — подчеркнул он.
Ветеринар также назвал лучшие и худшие породы для работающих россиян.
«Наиболее стрессоустойчивые кошки — бездомные. Если у вас плохой ритм жизни, ненормированный график, вы часто не дома, то возьмите кошку с улицы. Она будет самой благодарной до конца своих дней и перенесет любые тяготы и лишения, лишь бы у нее был дом. Некоторые породистые тоже бывают неприхотливы, например, британские. Они могут разок на коленках посидеть и все. Не советовал бы заводить абиссинскую кошку — они очень активные и могут сходить с ума дома, обои отдирать, пока никого нет, если у них нет достаточного выхода энергии», — указал он.
Ранее Шеляков объяснил НСН, как уберечь своего питомца от непрофессионального ветеринара.
