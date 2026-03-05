Армия России освободила Яровую в ДНР
5 марта 202612:46
Вооруженные силы России освободили поселок Яровая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
Контроль над территорией установили силы группировки войск «Запад», пишет RT.
«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее армия России взяла под контроль Бобылевку в Сумской области и Веселянку Запорожской области.
Горячие новости
- Песков заявил, что ситуация в энергетике Евросоюза усложняется с каждым днем
- Тротуары без курьеров: К чему приведут ограничения на передвижение электровелосипедов
- Набиуллина заявила, что единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году
- «Раскол элит»: Что будет с выборами аятоллы в Иране
- Сто человек на место: Почему начинающие айтишники остались без работы
- Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи
- Армия России освободила Яровую в ДНР
- Игроки «Краснодара» сломали дверь в раздевалке ЦСКА
- Психиатр предупредил о всплеске алкогольных психозов весной
- Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян