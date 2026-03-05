Армия России освободила Яровую в ДНР

Вооруженные силы России освободили поселок Яровая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Контроль над территорией установили силы группировки войск «Запад», пишет RT.

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее армия России взяла под контроль Бобылевку в Сумской области и Веселянку Запорожской области.

ФОТО: РИА Новости
