ВС России освободили Садовое и Красногорское
30 октября 202512:26
Российская армия в ходе специальной военной операции взяла под свой контроль еще два населенных пункта. Об этом заявили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Запад»... освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», - говорится в сообщении.
В свою очередь, группировка «Восток», продолжив продвижение в глубину обороны противника, установила контроль над селом Красногорское в Запорожской области.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Вишневое в Днепропетровской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Колоссальное цунами!»: Почему на Западе ужаснулись «Посейдону»
- Юрист назвала преимущества самозапрета на кредиты
- Найден покупатель на зарубежные активы «Лукойла»
- В SuperJob раскрыли, почему 90% россиян испытывают трудности при поиске работы
- Песков: Испытание «Буревестника» не является ядерным
- Орбан не исключил версию нападения на венгерский НПЗ с российской нефтью
- «Рубят бабло!»: Россия встречает американскую группу As I Lay Dying солдаутами
- Без риска невозврата: Почему в Европе кредитные ставки ниже российских
- Трамп: Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США
- Каши, макароны и зефир: В каких продуктах скрывается «целый вагон» сахара
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru