Российская армия в ходе специальной военной операции взяла под свой контроль еще два населенных пункта. Об этом заявили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Запад»... освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», - говорится в сообщении.

В свою очередь, группировка «Восток», продолжив продвижение в глубину обороны противника, установила контроль над селом Красногорское в Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Вишневое в Днепропетровской области.

