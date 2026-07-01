Армия России освободила села Украинское и Копани

Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.

Военкор Подоляка сообщил о прорыве российской армии в Запорожской области

Так, группировка войск «Север» в результате активных и решительных действий взяла под контроль село Украинское Харьковской области.

В свою очередь, группировка «Восток» освободила село Копани в Запорожской области, пишет RT. Как отметили в Минобороны, военные установили контроль над населенным пунктом продолжив продвижение в глубину обороны противника.

Ранее армия РФ освободила Лесное и Ровное в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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