Коричнево-мраморный клоп действительно опасен и может уничтожить до 70% урожая, однако бороться с любыми насекомыми нужно превентивно. Об этом НСН рассказал председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

Коричнево-мраморные клопы, мигрировавшие из Восточной Азии и распространившиеся в Подмосковье, могли мутировать в России. Об этом заявил главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин. Его слова приводит ТАСС. Ранее в СМИ сообщалось, что это насекомое полностью адаптировалось к климату Подмосковья, и его численность выросла в разы по сравнению с началом 2020-х годов. Туманов заверил, что пока эти клопы «кошмарят» более южные регионы.

«Пока в Подмосковье я на них особо не обращал внимания. Скорее, они действительно приносят ущерб в более южных регионах — это Краснодарский край, Крым, Ставрополье. Безусловно, они опасны и могут уничтожить до 70% урожая при так называемых эпифитотиях — это массовая эпидемия, как у людей. Проблема в том, что они неплохо перезимовывают, а если ты хорошо перезимовал, то тебя на следующий год будет много. Из‑за этого очень трудно с ними бороться», — рассказал он.

При этом Туманов объяснил, почему мигрировавшие в Россию насекомые приносят больше всего вреда не на родине, а на новой территории.

«Пока любой инвазивный вредитель, пришедший на нашу территорию, не имеет естественных врагов. Поэтому он так хорошо размножается и приносит наибольший ущерб. Ну, как тот же колорадский жук из Мексики, где он особо не наносит ущерба, потому что у него есть естественные враги. Это не всегда животные — это бактерии и вирусы. Естественных врагов, насколько я знаю, пока у этого клопа нет, но с ним борются инсектицидами», — отметил Туманов.