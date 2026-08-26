Аналитики объяснили, почему цифровой рубль не заинтересует бизнес
Цифровой рубль - это новая возможность для государства, с точки зрения граждан оборот будет присутствовать, но не очень большой, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Сейчас бизнес больше ищет пути расчетов с другими странами, так как внутри проблем никаких нет, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Если говорить глобально, планов на цифровой рубль полно. У нас сейчас уникальная ситуация с учетом ухода платежных систем. Мы суверенность нашей финансовой системы отстояли, она устойчива как никогда, никакой критичности во внедрении цифрового рубля нет. Поэтому компании, которые существуют вне государственного контура, вряд ли будут им пользоваться. Запасные пути расчёта – это в любом случае интересно. Но сейчас бизнес больше ищет пути расчетов с другими странами, так как внутри проблем никаких нет. Если был бы цифровой юань, было бы интересно. Цифровой рубль - это новая возможность для государства, с точки зрения граждан оборот будет присутствовать, но у нас и так много различных способов оплаты», - рассказал он.
Для банков внедрение цифрового рубля – это серьезная нагрузка, поэтому процесс затронет и конечную стоимость услуг для потребителя, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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