ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
6 октября 202512:20
Армия России освободила село Отрадное в Харьковской области, передает Минобороны.
Контроль над территорией установила группировка войск «Север».
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное», - указало оборонное ведомство.
Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России заняла ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населенного пункта Ставки в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».
