ВС России освободили Отрадное в Харьковской области

Армия России освободила село Отрадное в Харьковской области, передает Минобороны.

МО: ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР

Контроль над территорией установила группировка войск «Север».

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное», - указало оборонное ведомство.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России заняла ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населенного пункта Ставки в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
