ВС России освободили Никаноровку и Грузское в ДНР
4 сентября 202612:40
Юлия Савченко
Армия России взяла под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.
Отмечается, что «Южная» группировка войск освободила Никаноровку.
При этом силы группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Грузское.
Ранее армия России освободила села Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области.
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