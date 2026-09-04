ВС России освободили Никаноровку и Грузское в ДНР

Армия России взяла под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.

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Отмечается, что «Южная» группировка войск освободила Никаноровку.

При этом силы группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Грузское.

Ранее армия России освободила села Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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