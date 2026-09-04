Глава Минпросвещения рассказал о единой системе профориентации в школах
Минпросвещения почти полностью завершило работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Как отметил министр, система включает в себя проведение специализированных уроков «Россия - мои горизонты» для шестых и одиннадцатых классов по четвергам.
Кравцов указал, что в рамках профориентации ученики посещают предприятия, колледжи, вузы и производства.
Ранее Минпросвещения определило перечень обязательных предметов для российских школ на 2026/27 учебный год. Базовый набор обязательных дисциплин сохранится на всех уровнях образования, остальные предметы распределили по уровням с учетом возраста и нагрузки школьников.
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