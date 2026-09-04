Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама 9 сентября
Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет переговоры с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом республики То Ламом. Об этом сообщили в Кремле.
Президент Вьетнама посетит Россию с государственным визитом.
Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. Одними из основных тем переговоров станут торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в вопросах безопасности и обороны.
«Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», - указали в Кремле.
Ранее Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто.
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