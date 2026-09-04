Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама 9 сентября

Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет переговоры с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом республики То Ламом. Об этом сообщили в Кремле.

Президент Вьетнама посетит Россию с государственным визитом.

Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. Одними из основных тем переговоров станут торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в вопросах безопасности и обороны.

«Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», - указали в Кремле.

Ранее Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто.

