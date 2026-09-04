«Вопрос Мальвинских островов аргентинцы никогда не снимали с повестки дня. Для них это больная тема, одна из важнейших проблем внешней политики, если не важнейшая. На уровне внешнеполитических ведомств противостояние между Аргентиной и Великобританией никогда не исчезало — оно просто было большего или меньшего накала. Но говорить о каком-то силовом противостоянии вряд ли возможно. Аргентинцы попытались это сделать в свое время и потерпели поражение в военном столкновении с Великобританией. При этом их тогда их поддержали США как союзник по НАТО. Конечно, сегодня в Великобритании пост премьер-министра занимает не Маргарет Тэтчер, а Эндрю Бернем, это несколько иное, у Великобритании есть другие проблемы, и вряд ли она сможет вновь послать свой флот к Фолклендским островам. Но в нынешней ситуации, повторюсь, Аргентина вряд ли может решиться на какую-то силовую операцию по возвращению суверенитета над Мальвинскими островами», — сказал Хейфец.

Собеседник НСН объяснил ценность Фолклендских островов для Великобритании тем, что там проживают ее граждане, а также обширными запасами нефти и других ресурсов.

«Аргентинцы исходят из того, что в уставе ООН были заложены два принципа: принцип территориальной ценности и право наций на самоопределение. Одновременно придерживаться этих двух принципов нельзя. Аргентинцы придерживаются принципа территориальной целостности. Они считают Мальвинские острова неотъемлемой частью Аргентины и полагают, что это не подлежит никакому сомнению и никакой критике. С правом наций на самоопределение все достаточно сложно: англичане говорят, что они провели референдум, на котором практически все жители Фолклендских островов высказались за то, чтобы остаться в рамках Великобритании. Но на Фолклендских островах живут англичане, там нет аргентинцев. Они не могли проголосовать иначе. Кроме того, вокруг Фолклендских островов сосредоточены достаточно большие запасы нефти и других ресурсов, поэтому это вопрос и принципа, и экономической целесообразности», — добавил он.