«Зубами и когтями»: Как Аргентина собралась возвращать Мальвинские острова
Великобритания не готова отдать Фолклендские острова Чили из-за залежей полезных ископаемых и того, что на островах проживают граждане Великобритании. Что же касается Магелланова пролива, по этому вопросу Аргентина попытается договориться с Чили, сказал НСН Лазарь Хейфец.
Принадлежность Мальвинских островов — один из важнейших внешнеполитических вопросов для Аргентины, однако она вряд ли готова к тому, чтобы возвращать их себе силовым путем, несмотря на проблемы у Великобритании, которая владеет суверенитетом над островами. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН и профессор СПбГУ Лазарь Хейфец.
Президент Аргентины Хавьер Милей вновь заявил о претензиях страны на Фолклендские (Мальвинские) острова, назвав их «священными» и пообещав защищать интересы Аргентины «зубами и когтями». Об этом аргентинский лидер заявил в соцсети X. В свою очередь Великобритания накануне заявила, что ее суверенитет над островами остаётся «непоколебимым». Хейфец назвал проблему Мальвинских островов одним из важнейших внешнеполитических вопросов для Аргентины, однако усомнился в том, что она выльется в силовое противостояние между Аргентиной и Великобританией.
«Вопрос Мальвинских островов аргентинцы никогда не снимали с повестки дня. Для них это больная тема, одна из важнейших проблем внешней политики, если не важнейшая. На уровне внешнеполитических ведомств противостояние между Аргентиной и Великобританией никогда не исчезало — оно просто было большего или меньшего накала. Но говорить о каком-то силовом противостоянии вряд ли возможно. Аргентинцы попытались это сделать в свое время и потерпели поражение в военном столкновении с Великобританией. При этом их тогда их поддержали США как союзник по НАТО. Конечно, сегодня в Великобритании пост премьер-министра занимает не Маргарет Тэтчер, а Эндрю Бернем, это несколько иное, у Великобритании есть другие проблемы, и вряд ли она сможет вновь послать свой флот к Фолклендским островам. Но в нынешней ситуации, повторюсь, Аргентина вряд ли может решиться на какую-то силовую операцию по возвращению суверенитета над Мальвинскими островами», — сказал Хейфец.
Собеседник НСН объяснил ценность Фолклендских островов для Великобритании тем, что там проживают ее граждане, а также обширными запасами нефти и других ресурсов.
«Аргентинцы исходят из того, что в уставе ООН были заложены два принципа: принцип территориальной ценности и право наций на самоопределение. Одновременно придерживаться этих двух принципов нельзя. Аргентинцы придерживаются принципа территориальной целостности. Они считают Мальвинские острова неотъемлемой частью Аргентины и полагают, что это не подлежит никакому сомнению и никакой критике. С правом наций на самоопределение все достаточно сложно: англичане говорят, что они провели референдум, на котором практически все жители Фолклендских островов высказались за то, чтобы остаться в рамках Великобритании. Но на Фолклендских островах живут англичане, там нет аргентинцев. Они не могли проголосовать иначе. Кроме того, вокруг Фолклендских островов сосредоточены достаточно большие запасы нефти и других ресурсов, поэтому это вопрос и принципа, и экономической целесообразности», — добавил он.
Кроме того, нарастает напряженность между Аргентиной и Чили из-за контроля над стратегически важным Магеллановым проливом. Так, начальник штаба аргентинских ВВС генерал Густаво Хавьер Вальверде заявил о том, что Магелланов пролив находится под суверенитетом Аргентины, что вызвало протест со стороны правительства Чили. По мнению Хейфеца, лидеры Аргентины и Чили попытаются договориться по этому вопросу.
«Милей уже встречался с президентом Чили Хосе Антонио Кастом и обсуждал этот вопрос. Я думаю, что в данном случае это вопрос переговоров между чилийским и аргентинским правительствами. У них на ментальном и идеологическом уровне противоречий нет, тем более, что Милей сделал реверанс в сторону Каста, сказав, что переворот 11 сентября 1973 года, осуществленный под руководством генерала Аугусто Пиночета, был действием в правильном направлении, что борьба с бывшим президентом Чили, коммунистом Сальвадором Альенде, который на самом деле никогда коммунистом не был, была правильной и справедливой, что в результате этого Чили получила стабильность и развитие. Поэтому, думаю, с Чили Милей будет договариваться. Другое дело, что территориальные споры в Латинской Америке достаточно трудно разрешить, потому что это касается, во-первых, исторической памяти, во-вторых, проблем экономического развития», — отметил собеседник НСН.
Ранее США пригрозили Великобритании пересмотреть позицию по принадлежности Фолклендских островов, если Соединенное Королевство не нарастит военные расходы.
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