Турецкий отель опроверг сообщения о массовой госпитализации россиян

Отель Armas Green Fugla в Турции опроверг данные о массовом отравлении и госпитализации гостей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что постояльцы отеля пожаловались на признаки кишечной инфекции. В частности, несколько семей российских туристов заявили о рвоте, диарее и слабости.

«Информация не соответствует действительности, наших постояльцев никто не госпитализировал», - рассказали в гостинице.

В июле Роспотребнадзор направил официальные запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России из-за данных о симптомах острого отравления и бактериальной инфекции у отдыхающих отеля World Star Beach Resort & Spa в Аланье.

