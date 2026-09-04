Турецкий отель опроверг сообщения о массовой госпитализации россиян
Отель Armas Green Fugla в Турции опроверг данные о массовом отравлении и госпитализации гостей. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что постояльцы отеля пожаловались на признаки кишечной инфекции. В частности, несколько семей российских туристов заявили о рвоте, диарее и слабости.
«Информация не соответствует действительности, наших постояльцев никто не госпитализировал», - рассказали в гостинице.
В июле Роспотребнадзор направил официальные запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России из-за данных о симптомах острого отравления и бактериальной инфекции у отдыхающих отеля World Star Beach Resort & Spa в Аланье.
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