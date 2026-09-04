В Турции 35 человек пострадали при утечке химического вещества в порту

Утечку этила акрилата зафиксировали в порту Мерсина в Турции, пострадали 35 рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в пятницу в 02.20. Отмечается, что из-за опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер возникла утечка, предположительно, этила акрилата, в воздухе появился тяжелый запах.

«Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации», - указано в сообщении.

Пострадали не менее 35 рабочих порта, их состояние здоровья в норме, однако они остаются под наблюдением медиков.

Ранее в Саратовской области произошла авария на промышленном предприятии с выбросом химически опасных веществ, погиб один человек.

