ВС России освободили Нелеповку в ДНР
28 августа 202512:45
Армия России установила контроль над поселком Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Нелеповка», - указали в ведомстве.
Поселок взяла под контроль «Южная» группировка войск благодаря решительным действиям подразделений.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили поселок Первое Мая в ДНР, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян: Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС
- ВС России освободили Нелеповку в ДНР
- Медведев предупредил Австрию о последствиях из-за планов отказаться от нейтралитета
- В России опровергли повышение тарифов на связь из-за роста числа звонков
- Без терпящей крах РКК «Энергия» Россия потеряет пилотируемую космонавтику
- Бразилия примет участие в «Интервидении»
- Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
- Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%
- Расходы НАТО на оборону в 2025 году оценили в $1,4 трлн
- Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru