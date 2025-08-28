ВС России освободили Нелеповку в ДНР

Собянин: Оклады и зарплаты педагогов в Москве с 1 сентября будут значительно повышены Подозреваемый в нападении на полицейских в Москве состоял в экстремистских чатах Новый участок Филёвской линии метро пройти через Кунцево и Можайский в Сколково Оборот пищевой промышленности вырос в Москве за первые полгода на 15% 13 и 14 сентября Москва отметит свой 878-й день рождения