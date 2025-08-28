ВС России освободили Нелеповку в ДНР

Армия России установила контроль над поселком Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР

«Освобожден населенный пункт Нелеповка», - указали в ведомстве.

Поселок взяла под контроль «Южная» группировка войск благодаря решительным действиям подразделений.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили поселок Первое Мая в ДНР, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости
