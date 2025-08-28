Песков: Рынок топлива в РФ полностью обеспечен
28 августа 202513:52
Рынок топлива в России полностью обеспечен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, правительство страны принимает энергичные меры для сохранения цен на бензин.
«Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем», - заключил представитель Кремля.
Ранее правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, сообщает RT.
