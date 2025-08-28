Песков: Рынок топлива в РФ полностью обеспечен

Рынок топлива в России полностью обеспечен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Приморье дефицит топлива может сохраниться до осени

По его словам, правительство страны принимает энергичные меры для сохранения цен на бензин.

«Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем», - заключил представитель Кремля.

Ранее правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
