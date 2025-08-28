Песков выразил надежду, что следствие по «Северным потокам» доведут до конца

Германия не сотрудничает с Россией по расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Задержанный за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ

По его словам, у Москвы вызывает чувство удовлетворения то, что следствие идёт.

«Хочется верить, что оно будет доведено до конца... что будут названы исполнители и заказчики», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Германии призвали вызвать для дачи показаний по взрывам на «Северных потоках» президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
