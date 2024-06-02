ВС России освободили населенный пункт Уманское в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили село Уманское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Представители ведомства подчеркнули, что за прошедшие сутки в зоне ответственности «Центра» ВСУ потеряли более 360 солдат, два автомобиля, американскую гаубицу М777, три гаубицы Д-30, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и гаубицу «Мста-Б».
По информации Минобороны, за сутки российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Евгеновки, Розовки, населенного пункта Новгородского и Новоселовки Первой ДНР. В ведомстве также рассказали, что недалеко от Новоалександровки, Соловьева, Сокола и Новопокровского в Донецкой Народной Республике были отражены пять атак штурмовых групп украинских военных.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 2 июня ПВО России сбила три дрона над Белгородской и Курской областями, а также над Азовским морем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru