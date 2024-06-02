ВС России освободили населенный пункт Уманское в ДНР

По информации Минобороны, за сутки российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Евгеновки, Розовки, населенного пункта Новгородского и Новоселовки Первой ДНР. В ведомстве также рассказали, что недалеко от Новоалександровки, Соловьева, Сокола и Новопокровского в Донецкой Народной Республике были отражены пять атак штурмовых групп украинских военных.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 2 июня ПВО России сбила три дрона над Белгородской и Курской областями, а также над Азовским морем.

