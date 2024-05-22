Минобороны России: Российские военные освободили Клещеевку в ДНР

Потери украинской стороны в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ составили больше 365 бойцов ВСУ. В совокупности потери ВСУ составили порядка 1330 человек.



Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 34 беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS ВСУ.

Ранее два украинских дрона самолетного типа и четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства уничтожили над Белгородской областью, отмечает RT.

